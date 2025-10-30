El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Mos se prepara para un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 81%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente en las horas centrales, con temperaturas que alcanzarán hasta los 17 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente. A partir de las 16:00 horas, el cielo se cubrirá de nubes, y la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00 horas del día siguiente. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm en las horas de la noche.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades de hasta 5 km/h, pero a medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h por la tarde y la noche. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente con la llegada de la lluvia.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable estar preparado para condiciones climáticas cambiantes y posibles descargas eléctricas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se mantenga buena durante la mañana, pero podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad en la tarde y noche. La puesta de sol está programada para las 18:30, momento en el que el cielo ya estará cubierto, lo que podría ofrecer un espectáculo menos colorido que en días despejados.

En resumen, hoy en Mos se vivirá un día de contrastes, comenzando con un tiempo agradable y soleado, que dará paso a un ambiente más inestable y húmedo por la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes y visitantes estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para la lluvia y el viento en las horas venideras.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 02:00 y 03:00 horas. La humedad relativa será alta, alcanzando un 78% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Vigo, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día. Para la tarde, se prevé que el cielo esté completamente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.