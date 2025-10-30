El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, se espera en Moraña un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia las 3 y 4 de la madrugada.

A partir de las 5 de la mañana, el cielo se tornará completamente cubierto, y esta condición se mantendrá durante gran parte del día. Las probabilidades de precipitación aumentan significativamente, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, donde se prevé una probabilidad del 100% de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más críticas, aunque se espera que la lluvia sea intermitente.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y los 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia las 3 y 4 de la madrugada. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 5 de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% a medianoche y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en la mayoría de las horas. Esto, combinado con las condiciones de nubosidad y la posibilidad de lluvia, puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían ser más fuertes, especialmente durante las tormentas, con valores que podrían llegar hasta los 52 km/h.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas moderadas. Se recomienda a los habitantes estar preparados para las condiciones de lluvia y viento, especialmente en las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Barro se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 18 grados . En la mañana, se espera una temperatura de 13 grados, que irá aumentando ligeramente hasta alcanzar los 18 grados en las horas de la tarde.

Hoy, 30 de octubre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con intervalos de nubes altas que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, aunque en general, el día se mantendrá gris.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo poco nuboso, aunque a medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, llevando a un estado de cielo muy nuboso y cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.