El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán predominantes, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia escasa que se intensificarán hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 3 y 18 km/h. En las horas más intensas, se espera que las rachas de viento alcancen hasta 45 km/h, lo que podría generar un ambiente incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable tomar precauciones si se planea realizar actividades al exterior, ya que la combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitaciones es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las cantidades de precipitación esperadas varían, con un acumulado que podría llegar a ser significativo, especialmente en la tarde, donde se anticipan hasta 5 mm de lluvia. Esto podría causar charcos y acumulaciones en las calles, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que extremen las precauciones.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas también aumenta, alcanzando un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo considerable de que se produzcan, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para condiciones inestables y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con brumas y poco nuboso, pero que evolucionará hacia un panorama más cubierto a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una humedad relativa alta del 86%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se prevé un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán protagonistas, especialmente en los periodos iniciales, donde la visibilidad podría verse reducida. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con nubes que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores extremar precauciones durante estos periodos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.