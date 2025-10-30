El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan cubriendo el horizonte. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 13 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para los que salgan a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A partir de la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 19 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará desde el sur a velocidades que oscilarán entre los 22 y 32 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente a medida que se acerque la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 50%. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con acumulaciones que no superarán los 1 mm, es recomendable estar preparado para posibles chubascos ligeros. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 70-90%, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en las horas más cálidas del día.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada brevemente por la presencia de nubes densas en la tarde. Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde y noche, cuando la probabilidad de lluvia se incrementa.

En resumen, Moaña experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento notable. Se sugiere a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que disfruten de las actividades al aire libre, teniendo en cuenta las recomendaciones sobre la vestimenta y la posibilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Bueu se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 15 grados, manteniendo un tiempo templado.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Cangas se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento. Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 76%, lo que puede generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Vigo, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día. Para la tarde, se prevé que el cielo esté completamente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.