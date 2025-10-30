El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Meis, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , con un leve descenso hacia la tarde. La temperatura más baja se registrará a las 3 de la mañana, con 12 grados, mientras que el pico se alcanzará a las 3 de la tarde, con 18 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 91% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con valores que rondan entre 0 y 2 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia aumentan notablemente en la tarde, con un 100% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, las lluvias serán ligeras, con acumulaciones mínimas. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 50% en las horas de la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 27 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la zona. Es recomendable tomar precauciones, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 11 de la noche. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, así que se aconseja a los conductores y peatones estar atentos.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas más cálidas del día antes de que lleguen las precipitaciones.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Barro se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 18 grados . En la mañana, se espera una temperatura de 13 grados, que irá aumentando ligeramente hasta alcanzar los 18 grados en las horas de la tarde.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a partir de la mañana, la situación cambiará drásticamente, ya que se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría generar un ambiente más sombrío y fresco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.