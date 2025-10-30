El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero rápidamente se tornará en cubierto, especialmente a partir de la mañana y durante la tarde. Las condiciones meteorológicas indican que la nubosidad persistirá, con intervalos de cubierto y, en algunos momentos, se prevé la posibilidad de lluvia escasa.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, aumentando ligeramente a medida que avance el día, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% y alcanzando picos de hasta el 92% en las horas nocturnas. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 35 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 58 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad al aire libre. Es recomendable tomar precauciones si se planea realizar actividades al exterior, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvia en las horas de la tarde y la noche. Se anticipa que la precipitación será ligera, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en total. Esto sugiere que, aunque no se espera una lluvia intensa, es prudente llevar un paraguas o impermeable si se tiene planeado salir.

Finalmente, la probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% de posibilidad en la tarde y un 50% durante la noche. Esto podría indicar la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas, aunque no se prevé que sean severas. En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a partir de la mañana, la situación cambiará drásticamente, ya que se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría generar un ambiente más sombrío y fresco.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Sanxenxo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.