El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, las nubes comenzarán a aumentar, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Este aumento de la humedad, combinado con la cobertura nubosa, podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con valores que apenas alcanzarán los 0.1 mm en las horas de la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde y especialmente en la noche, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Marín experimenten lluvias ligeras a moderadas en este periodo, por lo que se recomienda llevar paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente en áreas expuestas. Este viento, junto con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas suaves, pero con un aumento en la probabilidad de lluvias a medida que avance la tarde. Los vientos serán moderados a fuertes, lo que podría afectar la sensación térmica. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los ciudadanos que se preparen para la posibilidad de lluvia en las horas venideras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.