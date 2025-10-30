El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando entre el 68% y el 92%. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm en las primeras horas y un aumento a 0.9 mm hacia la tarde. La probabilidad de lluvia será baja en la mañana, pero se incrementará a un 50% entre las 13:00 y las 19:00, y alcanzará un 100% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque la mañana podría ser relativamente tranquila, es recomendable llevar paraguas o impermeable para la tarde y la noche.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 30 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 48 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:27, la temperatura comenzará a descender nuevamente, lo que podría hacer que la noche sea especialmente fresca. La combinación de la alta humedad y el viento puede generar un ambiente algo incómodo, por lo que es recomendable estar preparado para las condiciones cambiantes.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. La alta humedad y el viento del sur contribuirán a una sensación térmica más fría, por lo que se sugiere vestirse en capas y estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían generar algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los que se aventuren al aire libre. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia el mediodía, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 76%.

Hoy, 30 de octubre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha caracterizado por ser muy nuboso, con una transición a condiciones despejadas en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, se espera que las nubes vuelvan a cubrir el cielo, especialmente en la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.