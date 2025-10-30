El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán predominantes, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados durante la mayor parte del día, proporcionando un tiempo relativamente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es. Este nivel de humedad, combinado con la bruma y la niebla matutina, podría dificultar la visibilidad en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 95% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. Las lluvias serán ligeras, pero es posible que se presenten de manera intermitente, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 55 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante el viento fuerte, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá ligeramente, rondando los 12 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, se espera un día mayormente nublado y húmedo en A Illa de Arousa, con lluvias ligeras y un viento notable que podría afectar la sensación térmica.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente cubierto que persistirá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a 18 grados.

Hoy, 30 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.