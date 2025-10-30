El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde y la noche, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 2 mm en las primeras horas de la tarde, aumentando a 3 mm hacia la noche. Esto sugiere que los habitantes de A Guarda deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas si planean salir.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 66% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 4 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, y se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera posibilidad de lluvias intermitentes. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, así que es aconsejable conducir con precaución.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas moderadas y un viento notable. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, y es recomendable planificar actividades al aire libre teniendo en cuenta la posibilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan cubriendo el horizonte, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Tomiño se prepara para experimentar un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde. La temperatura oscilará entre los 11 y 19 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.