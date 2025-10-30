El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en un 73%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta aproximadamente las 10 de la mañana, cuando la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 14 grados. Sin embargo, a partir de las 11 de la mañana, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. El cielo comenzará a cubrirse con nubes, y se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados hacia las 3 de la tarde.

La probabilidad de precipitación aumentará significativamente a partir de la tarde. Entre la 1 y las 7 de la tarde, se estima que la probabilidad de lluvia será del 90%, con intervalos de nubosidad y lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm hacia las 8 de la tarde. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 84% en la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 32 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de mayor viento. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con lluvias escasas continuando hasta la medianoche.

En resumen, Gondomar experimentará un inicio de jornada despejado, pero las condiciones meteorológicas cambiarán drásticamente a medida que avance el día, con un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvia. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo variable, llevando paraguas y abrigos, especialmente durante la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Baiona se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con cielos despejados y temperaturas estables, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 73% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 12 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, y se espera que el cielo se torne poco nuboso en las horas intermedias.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.