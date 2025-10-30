El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían generar algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 15 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 8 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que el sol avance en el cielo, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de bruma. A lo largo del día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 72% y el 95%. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo, especialmente en las horas de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 58 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los habitantes de Forcarei se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 2 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia aumentará significativamente a partir de la tarde, con un 85% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán intermitentes y no se espera que sean intensas, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y crear condiciones resbaladizas.

Finalmente, la probabilidad de tormentas es baja, con un 35% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable. En resumen, se recomienda a los residentes de Forcarei prepararse para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, con un predominio de cielos cubiertos a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los que se aventuren al aire libre. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia el mediodía, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 76%.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.