El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, con un predominio de cielos cubiertos a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 68% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en total durante el día.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 31 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas de viento más fuertes, especialmente en zonas abiertas y expuestas. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementará, con un 35% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un inicio tranquilo, pero la situación cambiará a medida que avance la tarde, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias. Se recomienda a los habitantes de A Estrada que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar paraguas si planean salir. La jornada finalizará con temperaturas más frescas y cielos cubiertos, marcando el inicio de un tiempo otoñal más típico para esta época del año.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo poco nuboso, aunque a medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, llevando a un estado de cielo muy nuboso y cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los que se aventuren al aire libre. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia el mediodía, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 76%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.