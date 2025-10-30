El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo poco nuboso, aunque a medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, llevando a un estado de cielo muy nuboso y cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que alcance un 76%. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de incomodidad para algunos, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con valores que rondan entre 0 y 0.1 mm hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Cuntis lleven paraguas o impermeables si planean salir por la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento, aunque moderado, puede ser incómodo en combinación con la lluvia esperada.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas del día, pero se incrementa a un 45% en la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas suaves y una alta probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda precaución al salir y estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Hoy, 30 de octubre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con intervalos de nubes altas que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, aunque en general, el día se mantendrá gris.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, con un predominio de cielos cubiertos a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, se espera en Moraña un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia las 3 y 4 de la madrugada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.