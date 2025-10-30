El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 72% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia a medida que se acerque la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 100% en este intervalo. Se estima que la cantidad de lluvia podría ser de hasta 4 mm, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos moderados. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de lluvia, especialmente en la tarde y noche.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 57 km/h en las horas pico, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas y al aire libre.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 40% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque no se anticipan tormentas severas, es prudente estar alerta ante cualquier cambio repentino en las condiciones climáticas.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de lluvias moderadas, especialmente en la tarde. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante el viento fuerte y la posibilidad de chubascos.

Hoy, 30 de octubre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con intervalos de nubes altas que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, aunque en general, el día se mantendrá gris.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán predominantes, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.