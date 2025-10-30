El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con brumas y poco nuboso, pero que evolucionará hacia un panorama más cubierto a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una humedad relativa alta del 86%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A partir de las 2 de la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados, mientras que la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando el 76%. Este aumento en la humedad, combinado con la presencia de nubes, podría dar lugar a la formación de lluvias ligeras, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de A Cañiza se enfrenten a lluvias durante este periodo.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 49 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento, junto con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir. Las ráfagas de viento serán más fuertes entre las 12:00 y las 18:00 horas, lo que podría afectar la visibilidad y la estabilidad de estructuras ligeras.

A medida que se acerque la noche, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Las lluvias se intensificarán, con acumulaciones que podrían llegar a los 9 mm hacia el final del día, lo que podría causar encharcamientos en algunas áreas.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas del día, se incrementa a un 40% durante la tarde y la noche, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Por lo tanto, se aconseja a los residentes de A Cañiza que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que se preparen para un día de clima inestable, con la posibilidad de lluvias y viento fuerte.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán predominantes, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia escasa que se intensificarán hacia la tarde.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 76% y el 78%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores extremar precauciones durante estos periodos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.