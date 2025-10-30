El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Cangas se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento. Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 76%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A partir de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso y cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones se prevén a partir del periodo de las 11:00 horas, donde se registrarán 0.1 mm de lluvia, aumentando ligeramente a 0.3 mm hacia la tarde. La probabilidad de precipitación será notable, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Cangas necesiten paraguas a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La combinación de viento y humedad podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La tarde será la más inestable, con un 50% de probabilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también un aumento en la actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 16 grados , con una humedad que podría llegar al 92%.

En resumen, el día de hoy en Cangas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un viento notable. Se recomienda a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente durante la tarde, y tomar precauciones si planean salir. La combinación de temperaturas frescas y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.