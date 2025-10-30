El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cangas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Cangas se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento. Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 76%, lo que puede generar una sensación de frescor.
A partir de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso y cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones se prevén a partir del periodo de las 11:00 horas, donde se registrarán 0.1 mm de lluvia, aumentando ligeramente a 0.3 mm hacia la tarde. La probabilidad de precipitación será notable, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Cangas necesiten paraguas a medida que el día avanza.
En cuanto al viento, se espera que sople del sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La combinación de viento y humedad podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.
La tarde será la más inestable, con un 50% de probabilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también un aumento en la actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 16 grados , con una humedad que podría llegar al 92%.
En resumen, el día de hoy en Cangas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un viento notable. Se recomienda a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente durante la tarde, y tomar precauciones si planean salir. La combinación de temperaturas frescas y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.
