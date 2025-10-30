El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 18 grados, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente a partir de la tarde. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 19:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 95% en el periodo de 13:00 a 19:00. Se estima que la cantidad de lluvia será escasa al principio, pero podría intensificarse, alcanzando hasta 2 mm en total durante la jornada. La lluvia será más notable en la tarde y la noche, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 62 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las rachas sean más intensas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando en torno a los 4 km/h por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar su máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 75% y el 91% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que la lluvia se acerque, la humedad podría aumentar aún más, haciendo que el ambiente se sienta más pesado.

En resumen, hoy en Cambados se prevé un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas, aumento de la nubosidad y probabilidad de lluvia por la tarde y noche. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.