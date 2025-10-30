El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

Hoy, 30 de octubre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con intervalos de nubes altas que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, aunque en general, el día se mantendrá gris.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 18 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 11 a 13 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el sur con velocidades que alcanzarán hasta los 26 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar incomodidad para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación aumenta significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría ser de hasta 2 mm, lo que no debería causar problemas significativos, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 45% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, es prudente estar preparado para condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con niebla en la mañana, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas y tormentas por la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.