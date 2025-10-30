El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Bueu se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 15 grados, manteniendo un tiempo templado.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará drásticamente. Desde las 15:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, y se prevé que la nubosidad aumente considerablemente, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto. Esto se traducirá en una probabilidad de precipitación que irá en aumento, con un 95% de posibilidades de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm en el periodo de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente con la llegada de la lluvia.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 74% por la mañana y aumentando hasta un 90% hacia la noche. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las probabilidades de lluvia continuarán, aunque con una ligera disminución. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 16 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para la lluvia a partir de la tarde y tomar precauciones ante el aumento de la velocidad del viento. La jornada de hoy en Bueu será un claro recordatorio de que el otoño avanza, trayendo consigo cambios en el tiempo que pueden ser tanto refrescantes como desafiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.