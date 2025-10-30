El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Barro se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 18 grados . En la mañana, se espera una temperatura de 13 grados, que irá aumentando ligeramente hasta alcanzar los 18 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se inicie un leve aumento en la probabilidad de lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 19:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 13:00 a 19:00. Se estima que la cantidad de lluvia será escasa, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 3 y 27 km/h. En las primeras horas, el viento será suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada.

La probabilidad de tormentas es moderada, alcanzando un 45% entre las 13:00 y 19:00, lo que sugiere que podrían presentarse algunas tormentas aisladas en la región. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica no debería representar un riesgo significativo para los habitantes de Barro.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable, llevando consigo paraguas y abrigos para enfrentar las condiciones cambiantes de este 30 de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.