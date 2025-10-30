El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Baiona se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con cielos despejados y temperaturas estables, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A las 15:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse, y se espera que las nubes aumenten progresivamente, llevando a un estado de cielo muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados , lo que podría resultar en una sensación de calor moderado, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 74%.

La probabilidad de precipitación también aumentará considerablemente a medida que se acerque la noche. Desde las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia se eleva al 90%, y se prevén intervalos de lluvia escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Esto sugiere que los residentes y visitantes de Baiona deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El viento, que soplará del sur a lo largo del día, alcanzará velocidades de hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar ráfagas más intensas. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente al caer la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:31, las condiciones meteorológicas seguirán deteriorándose, con cielos cubiertos y una probabilidad de tormenta del 50% en las horas nocturnas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 17 grados , pero la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

En resumen, Baiona vivirá un día que comenzará con cielos despejados y temperaturas agradables, pero que se transformará en un ambiente más inestable y húmedo hacia la tarde y la noche. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.