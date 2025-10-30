El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Baiona se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con cielos despejados y temperaturas estables, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable.
Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A las 15:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse, y se espera que las nubes aumenten progresivamente, llevando a un estado de cielo muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados , lo que podría resultar en una sensación de calor moderado, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 74%.
La probabilidad de precipitación también aumentará considerablemente a medida que se acerque la noche. Desde las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia se eleva al 90%, y se prevén intervalos de lluvia escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Esto sugiere que los residentes y visitantes de Baiona deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas o impermeables si planean salir.
El viento, que soplará del sur a lo largo del día, alcanzará velocidades de hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar ráfagas más intensas. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente al caer la noche.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:31, las condiciones meteorológicas seguirán deteriorándose, con cielos cubiertos y una probabilidad de tormenta del 50% en las horas nocturnas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 17 grados , pero la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja.
En resumen, Baiona vivirá un día que comenzará con cielos despejados y temperaturas agradables, pero que se transformará en un ambiente más inestable y húmedo hacia la tarde y la noche. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento fuerte.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.
