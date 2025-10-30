El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 76% y el 78%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, pasando a un estado poco nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad, que se prevé que baje al 65%.

A partir de la tarde, el tiempo cambiará notablemente. Desde las 16:00 horas, el cielo se tornará muy nuboso y se incrementará la probabilidad de precipitaciones. Las primeras gotas de lluvia podrían comenzar a caer, con una probabilidad de precipitación del 45% entre las 16:00 y las 19:00 horas. La cantidad de lluvia esperada es escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en este periodo.

Con el avance de la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 40% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría generar un ambiente inestable, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:30. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia el final de la tarde.

El viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 56 km/h en su racha máxima durante la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío mayor. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, llegando a los 15 grados hacia las 21:00 horas.

En resumen, As Neves experimentará un día con un inicio soleado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con nubes y posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y llevar un paraguas si planean salir en las horas de la tarde.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores extremar precauciones durante estos periodos.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.