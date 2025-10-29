El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

A medida que avance la mañana, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 17 y 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia, que disminuirá a un 0% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Sin embargo, se espera que la nubosidad persista, lo que podría limitar la aparición de claros en el cielo. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 14 grados .

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque no es muy probable, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede crear condiciones propicias para este fenómeno.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas suaves. La combinación de viento del sur y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben planificarse con precaución debido a la posibilidad de lluvia y niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.