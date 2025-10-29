El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y se mantendrá en un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Vilagarcía experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día. Las cantidades de precipitación esperadas son relativamente bajas, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.9 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan acumulaciones significativas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sur, con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas y consideren llevar un abrigo ligero, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más ventosas.

A medida que avance el día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría complicar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de su jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.