El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a 9 km/h en la tarde. Este viento suave puede ofrecer algo de alivio ante la humedad, aunque no será suficiente para dispersar las nubes que dominarán el cielo. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 19 km/h en la mañana, lo que podría ser notable para quienes se desplacen en bicicleta o a pie.

A lo largo del día, se espera que las condiciones de nubosidad cambien ligeramente, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente en la tarde. Sin embargo, las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 3 mm en total. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% en las primeras horas y disminuyendo a un 35% en la tarde, lo que sugiere que, aunque hay riesgo de tormentas, no son muy probables.

En resumen, los habitantes de Vilaboa deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y vestimenta adecuada para la lluvia, así como estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día. La puesta de sol se espera para las 18:31, marcando el final de un día que, aunque gris, también puede ofrecer momentos de calma y reflexión bajo el cielo cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.