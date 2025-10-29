El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, mientras que el mediodía podría traer un leve aumento, alcanzando los 15 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero aún así se mantendrá por encima del 90%.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La dirección del viento cambiará a suroeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% entre las 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas, especialmente en las horas de la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuye considerablemente, cayendo a un 50% entre las 13:00 y las 19:00.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, los habitantes de Vila de Cruces deben prepararse para un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas en las horas de la mañana. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.