El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se intensificarán en algunos momentos. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 15 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las lluvias. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la cantidad de lluvia acumulada sea variable, con registros que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas. Las probabilidades de precipitación son del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vigo necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas costeras. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que podría influir en la percepción del frío, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvia.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 25% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe la posibilidad de que se produzcan, lo que podría traer consigo lluvias más intensas y vientos racheados.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando mínimos de alrededor de 14 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.