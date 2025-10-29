El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, que abarcan desde la madrugada hasta la tarde. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevén acumulaciones significativas, especialmente en las horas centrales del día, donde se estima que la precipitación podría alcanzar hasta 8 mm.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando a un 91% hacia la tarde. Esto generará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, se espera que el viento se mantenga en torno a los 5-10 km/h, lo que proporcionará un alivio temporal en las horas más cálidas.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de tormentas también será notable, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la mañana y la tarde. Sin embargo, hacia la noche, esta probabilidad disminuirá considerablemente, y se espera que el tiempo se estabilice, aunque las nubes persistirán.

En resumen, los habitantes de Valga deben prepararse para un día de lluvia continua, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo, así como estar atentos a posibles alertas meteorológicas relacionadas con tormentas. La tarde podría ofrecer un respiro, pero la lluvia seguirá siendo una constante hasta bien entrada la noche.

