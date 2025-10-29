El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 16 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede hacer que las lluvias se sientan más intensas, aunque la cantidad de precipitación esperada no es excesiva, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 8 mm en el periodo de la tarde.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h, lo que no debería causar mayores inconvenientes. Sin embargo, se prevé que en algunos momentos el viento alcance rachas de hasta 14 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

A medida que avance el día, el cielo podría experimentar algunas variaciones, con momentos de bruma y una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 60% durante los periodos de mayor inestabilidad, lo que podría dar lugar a tormentas aisladas en la región.

Es importante que los residentes y visitantes de Tui se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones climáticas podrían afectar actividades al aire libre, por lo que se recomienda planificar en consecuencia. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el cierre de un día marcado por la inestabilidad y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.