El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, las condiciones de lluvia continuarán, aunque se espera que la intensidad sea baja, con acumulaciones de precipitación que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las primeras horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia, que se reducirá a un 0% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Sin embargo, no se descartan chubascos aislados, especialmente en las horas previas al ocaso, que ocurrirá a las 18:32. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados en las horas más cálidas del día, proporcionando un respiro temporal antes de que las temperaturas desciendan nuevamente al caer la noche.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h, predominando del noroeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto y fresco, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y que consideren llevar paraguas si planean salir, especialmente durante las primeras horas del día. La combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en consecuencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.