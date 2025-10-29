El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00 y 13:00 a 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las primeras horas y 0.3 mm en las siguientes.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 14 y 18 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 14 grados, aumentando ligeramente a 15 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso, con temperaturas que podrían bajar a 15 grados hacia la tarde y 13 grados al caer la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento moderado podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos, especialmente en la tarde, donde el cielo podría despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 35% en la tarde.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad. Se recomienda a los residentes llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.