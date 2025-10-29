El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, lo que sugiere que, aunque el agua caerá, no se esperan inundaciones ni acumulaciones significativas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con 13 grados, descendiendo a 12 grados en las horas centrales, y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que rondará entre el 82% y el 96%, generará una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 21 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección norte, con velocidades más suaves de alrededor de 6 a 12 km/h. Esta brisa, aunque moderada, puede contribuir a la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos con algunas mejoras temporales en la cobertura del cielo, aunque las lluvias continuarán siendo una posibilidad. La probabilidad de tormentas se estima en un 60% durante las primeras horas, lo que podría generar algunos truenos aislados, aunque no se anticipan fenómenos severos.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen actividades en exteriores.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad, lo que sugiere que es un buen momento para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.