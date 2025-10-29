El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas en algunos momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 15 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. La velocidad del viento, que soplará principalmente del sureste, oscilará entre 9 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en momentos de mayor intensidad.

Durante la tarde, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 60% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. La temperatura podría experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 17 grados , pero la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento. Las condiciones nubosas persistirán, con un cielo cubierto que limitará la visibilidad del sol.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación disminuirá, aunque se espera que el cielo continúe cubierto. Las lluvias serán menos intensas, y la humedad comenzará a descender gradualmente. La velocidad del viento se mantendrá constante, con ráfagas que podrían llegar a los 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca hacia el final del día.

En la noche, el cielo seguirá cubierto, pero las probabilidades de lluvia se reducirán a cero entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Las temperaturas descenderán a alrededor de 14 grados , y la humedad relativa se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. Los residentes de Sanxenxo deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de tormentas y lluvias, así como un ambiente fresco y húmedo que caracterizará la jornada.

