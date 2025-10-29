El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las primeras horas y hasta 7 mm en el periodo de la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 14 y 20 grados . A primera hora, se registrarán 14 grados, aumentando ligeramente a 19 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas suaves, podría generar un ambiente propenso a la formación de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 13 km/h desde el oeste en las horas de la mañana. A lo largo del día, la dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Esto podría contribuir a una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, se espera que la actividad eléctrica sea baja, lo que sugiere que, aunque las tormentas son posibles, no se anticipan eventos severos.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas suaves. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones de lluvia y que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.