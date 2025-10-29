El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 13 grados en la tarde, y alcanzando un máximo de 19 grados hacia el final del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Durante estos periodos, se anticipan acumulaciones de lluvia que podrían llegar hasta 1 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y densa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en algunos momentos, alcanzando hasta 16 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante los momentos en que la lluvia se intensifique.

La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en ciertos momentos del día, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja llevar paraguas si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.