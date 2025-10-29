El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 18 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a un 89% hacia la noche.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando en algunos momentos a 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, pasando a ser predominantemente del norte y del sur en diferentes momentos.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 60% de posibilidad en las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que sugiere que podrían producirse chubascos más intensos en algunos momentos. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de tormenta disminuirá a un 0%, lo que permitirá que el tiempo se estabilice y la lluvia cese.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:32, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la actividad de lluvia disminuya, dando paso a una noche más tranquila. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, Ribadumia experimentará un día de clima mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.