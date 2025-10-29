El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.
A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían llegar a 0.9 mm, aunque se espera que disminuyan a medida que el día avance. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se prevé que las condiciones mejoren ligeramente, aunque el cielo seguirá mayormente nublado.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día progrese, el viento se tornará más variable, con direcciones que cambiarán hacia el este y el noreste, manteniendo velocidades moderadas.
En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 19 grados alrededor de las 15:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La probabilidad de tormentas también se mantendrá presente, con un 35% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían producirse chubascos aislados.
Hacia el final de la jornada, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán intervalos nubosos. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, la temperatura se sitúe en torno a los 14 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:31, marcando el final de un día que, aunque nublado y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.
