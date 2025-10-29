El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 1.4 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 18 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 14 grados, aumentando ligeramente a 15 grados durante la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a un 89% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 19 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas mejoras temporales en la nubosidad hacia la tarde, aunque las lluvias ligeras continuarán intermitentemente. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% de posibilidad en la franja horaria de la tarde, lo que podría generar algunos momentos de inestabilidad.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias escasas y temperaturas suaves. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es esencial estar preparado para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.