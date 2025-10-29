El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán constantes, aunque en algunos momentos se prevé que sean escasas, especialmente en las horas intermedias del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Es recomendable que los residentes de Pontecesures se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de que las condiciones climáticas se tornen más intensas a medida que avance la jornada.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán la constante, podrían presentarse episodios de tormenta que intensifiquen la precipitación en momentos puntuales.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a posibles avisos meteorológicos que puedan emitirse a medida que se desarrollen las condiciones climáticas.

En resumen, Pontecesures experimentará un día de lluvia persistente, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. La combinación de lluvia, viento y alta humedad hará que sea un día ideal para quedarse en casa, disfrutando de actividades interiores mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.