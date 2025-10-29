El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.7 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm entre las 07:00 y las 08:00, y alcanzando hasta 5 mm en el periodo de 08:00 a 09:00.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 20 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas, con un mínimo de 12 grados, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 20 grados a las 15:00. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento será moderado, con velocidades que variarán entre 1 y 6 km/h, predominando de dirección sur y sureste. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 13:00 y las 14:00, alcanzando hasta 13 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera que la nubosidad continúe, con intervalos de bruma y niebla en las horas más frescas de la mañana y la tarde. La visibilidad podría verse reducida, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un tiempo inestable y que tomen las precauciones necesarias si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.