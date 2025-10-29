El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las horas más activas, especialmente entre las 5 y las 6 de la mañana, y nuevamente entre la 1 y las 3 de la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 16 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar los 16 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero sin bajar del 87%.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h, aumentando en algunos momentos a 8 o 9 km/h. Esta brisa suave podría ofrecer un ligero alivio ante la humedad, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de frescor que se experimentará durante el día.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 40%, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, podrían presentarse algunas tormentas aisladas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta las condiciones meteorológicas y prepararse para un día en el que la lluvia y la nubosidad dominarán el paisaje. Es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:31, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día de clima fresco y húmedo, con lluvias escasas y cielos cubiertos, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un ambiente otoñal característico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.