El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas y hasta 0.4 mm en el periodo posterior.

Las temperaturas se mantendrán bastante estables durante el día, oscilando entre los 13 y 18 grados . La mañana comenzará con una temperatura de 15 grados, que se mantendrá constante hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 18 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose por encima del 90% en la mayoría de los periodos. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A lo largo del día, el viento será más intenso en las horas centrales, pero se espera que disminuya hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 65% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de la mañana y la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable. Sin embargo, la probabilidad de tormentas disminuye considerablemente hacia la noche, cuando se espera que el tiempo se estabilice un poco más.

Los ciudadanos de Poio deben estar preparados para un día de lluvia ligera y cielos cubiertos, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.