El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 14 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.8 mm en el periodo inicial. Sin embargo, a lo largo del día, la precipitación podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 2 mm en el periodo de la tarde, cuando las condiciones nubosas se mantendrán. La bruma también será un fenómeno notable, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad de entre 4 y 10 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Durante la tarde, se prevé que la dirección del viento cambie ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 16 km/h. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 60% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en los momentos de mayor inestabilidad atmosférica.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a unos 13 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 18:31, marcando el final de un día gris y húmedo en Pazos de Borbén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.