El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.
A medida que avance el día, se espera que la lluvia se intensifique ligeramente, especialmente en las horas centrales, donde se prevé una precipitación acumulada de hasta 7 mm. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. La niebla y la bruma también podrían ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.
El viento soplará del sur a una velocidad de entre 4 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente hacia el suroeste, manteniendo una velocidad moderada.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 70% de posibilidad de que se produzcan en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 60% durante la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se reduce a cero en la noche, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará hacia el final del día.
La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución a los conductores. A medida que se acerque la tarde, las condiciones climáticas podrían mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.
En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las primeras horas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.
