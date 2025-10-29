El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en algunas horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La sensación térmica puede ser algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avance la jornada.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que se esperan lluvias, aunque se prevé que sean escasas. En particular, se anticipa que las lluvias más significativas ocurran entre las 07:00 y las 13:00, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h, alcanzando rachas de hasta 26 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, el viento tenderá a calmarse, lo que podría contribuir a la formación de niebla en la noche.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que se acerque la tarde, la niebla podría disiparse, permitiendo que el cielo se mantenga mayormente nublado, pero con menos probabilidades de lluvia.

En resumen, O Rosal experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos y lluvias escasas, especialmente en la mañana. Las temperaturas serán frescas, y la alta humedad junto con el viento del sur contribuirán a una sensación de frío. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de niebla y lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.