El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 19 grados . A primera hora, se registrarán 14 grados, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. En las horas de mayor actividad, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 16 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando a ser más variable hacia la tarde, con predominancia del norte.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan, dando paso a intervalos nubosos. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, O Porriño experimentará un día de clima mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para condiciones de lluvia y viento, y tomar las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.