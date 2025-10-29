El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 15 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 16 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 85% por la tarde. Esto puede hacer que la atmósfera se sienta pesada y húmeda, especialmente en combinación con las temperaturas frescas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, con velocidades que disminuirán a 5 km/h hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 70% entre la 01:00 y las 07:00, lo que indica que podrían producirse tormentas aisladas durante la mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, esta probabilidad disminuirá significativamente, alcanzando un 0% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la alta humedad, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los residentes y visitantes de O Grove que tomen precauciones al conducir y realicen actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja estar preparado para posibles tormentas en la mañana, mientras que el viento y la humedad alta marcarán la pauta del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.