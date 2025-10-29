El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá constante, con un leve aumento hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. A partir de las 10:00, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá por encima del 90% durante gran parte del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h, aumentando en intensidad en algunos momentos, especialmente en la tarde. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 28 km/h alrededor de las 02:00, lo que podría generar algunas rachas más fuertes en zonas expuestas.

La probabilidad de tormenta es notable, con un 65% entre la 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, la probabilidad de tormenta disminuirá, cayendo a un 25% entre las 13:00 y las 19:00.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, aunque se mantendrá algo limitada debido a la nubosidad persistente.

En resumen, Nigrán experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y una alta humedad. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones de lluvia y que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.