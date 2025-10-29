El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas y un total de 7 mm en el periodo de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 14 y 17 grados . En la mañana, la temperatura se situará en torno a los 14 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar hasta los 17 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo y podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento podría ser un factor a considerar, especialmente en combinación con la alta humedad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, se prevé que la nubosidad se mantenga, con momentos de bruma en las primeras horas de la mañana. La visibilidad podría verse reducida, especialmente en las zonas más expuestas a la humedad. En la tarde, la probabilidad de tormentas se reduce a un 30%, lo que indica que, aunque las lluvias continuarán, las condiciones para tormentas eléctricas son menos probables.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es aconsejable estar preparado para la lluvia y el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.